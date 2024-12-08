Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Фулхэм
Сегодня
17:00 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|15-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|15-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ — регулярный чемпионат
Наполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|15-й тур
Ванкувер Кэнакс
Завтра
00:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
13:34, 8 декабря 2024Спорт

Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

Дэйна Уайт: Макгрегор будет драться в UFC на раньше следующего года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в промоушене. Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос. «Я не знаю, как долго он не дрался. Но если он и будет драться, то в следующем году», — отметил американец.

22 ноября стало известно, что Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро.

В октябре Макгрегор анонсировал следующий поединок в UFC. «1 февраля, Саудовская Аравия, Дэн Хукер», — заявил спортсмен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное местонахождение Асада после пропажи его самолета

      Двое российских подростков уединились в машине и задохнулись

      Трамп призвал Путина начать действовать по Украине

      На митингах в Грузии запретят одно действие

      Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

      Россияне предпочли доллары евро

      Россияне за один месяц потратили в европейской стране миллиарды рублей

      Рейсы в Дамаск приостановили до 18 декабря

      На Солнце произошли две сильнейшие вспышки за день

      Премьера Сирии спросили о военном присутствии России после свержения Асада. Что он ответил?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше