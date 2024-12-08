Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

Дэйна Уайт: Макгрегор будет драться в UFC на раньше следующего года

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в промоушене. Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос. «Я не знаю, как долго он не дрался. Но если он и будет драться, то в следующем году», — отметил американец.

22 ноября стало известно, что Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро.

В октябре Макгрегор анонсировал следующий поединок в UFC. «1 февраля, Саудовская Аравия, Дэн Хукер», — заявил спортсмен.