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12:27, 8 декабря 2024Путешествия

Россиянам напомнили о запрете на полеты в Сирию

Росавиация: полеты гражданских самолетов в Сирию запрещены с 2013 года
Алина Черненко

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Полеты гражданских самолетов российских авиакомпаний в Сирию запрещены с 2013 года. Об этом соотечественникам напомнили в Росавиации, заявление которой приводит РИА Новости.

Кроме того, по данным ТАСС, рейсы сирийской авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, которые были запланированы на 8 декабря, отменили и исключили из онлайн-расписания аэропорта Внуково.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Россия, вероятно, будет вынуждена демонтировать и убрать технику из Сирии. Он также назвал происходящие в стране события неприятными.

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