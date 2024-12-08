Россияне за один месяц потратили в европейской стране миллиарды рублей

Россельхозбанк: россияне в октябре потратили в Италии более 2,2 млрд руб.

Россияне за октябрь потратили в Италии более 2,2 миллиарда рублей по картам UnionPay, выпущенным Россельхозбанком, рассказали РИА Новости в кредитной организации.

Указывается, что российские туристы совершили по этим картам в европейской стране более 22,8 тысячи операций за один месяц. 87 процентов покупок пришлось на одежду, а средний чек одной покупки составил 155 тысяч рублей.

Помимо одежды, россияне покупали в Италии канцтовары, игрушки, товары для дома, а также тратились на сервисы и услуги (клининг, транспортные компании, юридические услуги).

Всего за октябрь 2024 года клиенты Россельхозбанка потратили по картам UnionPay 6,7 миллиарда рублей.

Ранее эксперты оценили ситуацию с картами UnionPay в России. Отмечается, что китайская платежная система, в отличие от Visa и Mastercard, продолжает работать с российскими банками, однако только с теми, которые не попали под санкции, так как остерегается вторичных запретительных мер.