Семак прокомментировал поражение «Зенита» от новичка РПЛ

Тренер Семак о поражении «Зенита» от «Акрона» в матче РПЛ: смазали концовку года

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Смазали концовку года. Подпортили ситуацию, которая была в первой части чемпионата», — заявил специалист. Также Семак подчеркнул, что отмена первого гола команды вызвала у него большие вопросы.

Ранее 7 декабря «Акрон» победил «Зенит» со счетом 2:1. На 40-й минуте голом отличился нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, после 18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером РПЛ, имея в активе 39 очков. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на девятом месте, набрав 22 очка.

Матч стал последним для обеих команд в нынешнем году. 19-й тур РПЛ состоится в марте 2025-го.