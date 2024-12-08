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00:16, 8 декабря 2024Спорт

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от новичка РПЛ

Тренер Семак о поражении «Зенита» от «Акрона» в матче РПЛ: смазали концовку года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Смазали концовку года. Подпортили ситуацию, которая была в первой части чемпионата», — заявил специалист. Также Семак подчеркнул, что отмена первого гола команды вызвала у него большие вопросы.

Ранее 7 декабря «Акрон» победил «Зенит» со счетом 2:1. На 40-й минуте голом отличился нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, после 18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером РПЛ, имея в активе 39 очков. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на девятом месте, набрав 22 очка.

Матч стал последним для обеих команд в нынешнем году. 19-й тур РПЛ состоится в марте 2025-го.

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