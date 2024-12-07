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18:36, 7 декабря 2024Спорт

«Зенит» проиграл новичку РПЛ

«Зенит» проиграл «Акрону» со счетом 1:2 в матче РПЛ, Артем Дзюба забил
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на десятой минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. На 21-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой. На 40-й минуте вновь вывел тольяттинцев вперед нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, после 18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером РПЛ, имея в активе 39 очков. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на девятом месте, набрав 22 очка.

Матч стал последним для обеих команд в нынешнем году. 19-й тур РПЛ состоится в марте 2025-го.

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