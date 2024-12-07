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17:32, 7 декабря 2024Спорт

Дзюба забил в ворота «Зенита»

Футболист «Акрона» Артем Дзюба забил «Зениту» в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист отличился на 40-й минуте встречи. На момент публикации новости «Акрон» ведет у «Зенита» — 2:1.

Ранее Дзюба заявил, что не уважает главного тренера петербуржцев Сергея Семака. По его мнению, специалист неоправданно плохо относился к нему.

Дзюба перешел в «Акрон» в 2024 году. Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022-й. В составе петербургской команды форвард четыре раза стал чемпионом России.

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