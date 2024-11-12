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18:43, 12 ноября 2024Спорт

Дзюба объяснил нежелание жать руку Семаку

Футболист Дзюба заявил, что не жмет руку тренеру Семаку, так как не уважает его
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба объяснил нежелание жать руку главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что не уважает Семака, так что он не заслуживает рукопожатия. По его мнению, тренер неоправданно плохо относился к нему. «Я могу в какой-то ситуации высказаться жестко. Зачем мне парад лицемерия?» — задался вопросом Дзюба.

В 2023 году после матча Российской премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Локомотивом», за который на тот момент выступал Дзюба, Семак направился к футболисту, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже нападающий пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022-й. В составе команда он четыре раза стал чемпионом России.

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