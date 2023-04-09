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23:10, 9 апреля 2023Спорт

Дзюба отказался жать руку Семаку после матча РПЛ

Игрок «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РПЛ
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Игрок «Локомотива» Артем Дзюба отказался жать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча команд прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако Дзюба никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения.

Позднее Дзюба объяснил, что не пожал руку тренеру потому, что не видел его. Семак отреагировал на ситуацию фразой «Ничего страшного».

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.

Дарья Коршунова
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