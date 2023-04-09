Дзюба отказался жать руку Семаку после матча РПЛ
Игрок «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РПЛ
Игрок «Локомотива» Артем Дзюба отказался жать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
Встреча команд прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако Дзюба никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения.
Позднее Дзюба объяснил, что не пожал руку тренеру потому, что не видел его. Семак отреагировал на ситуацию фразой «Ничего страшного».
34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.