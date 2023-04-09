«Зенит» вырвал победу у «Локомотива» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура РПЛ

«Зенит» вырвал победу у «Локомотива» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. Первым ворота соперников на 26-й минуте поразил полузащитник железнодорожников Максим Глушенков. Хавбек петербуржцев Вендел сравнял счет, забив мяч на 40-й минуте. На 77-й минуте «Зенит» вышел вперед благодаря автоголу игрока «Локомотива» Егора Погостнова.

«Зенит» с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны. «Локомотив» имеет в активе 25 очков и располагается на 11-й строке.

В следующем туре «Зенит» 16 апреля в гостях сыграет против «Ростова». В тот же день «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом».