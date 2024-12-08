США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза

США по итогам 10 месяцев увеличили импорт нефтепродуктов из КНР почти в три раза

США по итогам десяти месяцев 2024 года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза. Однако октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, ссылается РИА Новости на данные американской статслужбы.

Таким образом, по итогам десяти месяцев Штаты приобрели у Китая нефтепродуктов на практически 323 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года. В итоге, это стало максимальным объемом импорта за десять месяцев с 2018 года. В тот раз поставки достигали 398,6 миллиона долларов.

Однако Китай в американском импорте нефтепродуктов по итогам десяти месяцев занял лишь 29-е место. А лидировала по их поставкам в США Канада.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 11 ноября. Уточнялось, что мировые цены на Brent росли на 1,84 процента, до 74,15 доллара за баррель.

Как отмечали эксперты, стоимость нефти колебалась с середины октября под воздействием ряда факторов. В частности, из-за опасения по поводу спроса в Китае и укрепления курса доллара, делающего сырьевые товары менее привлекательными.

