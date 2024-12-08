В Пентагоне обратились к будущей администрации Трампа по поводу России

Остин: если Трамп не будет противостоять России, наступит хаос

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния России. В противном случае наступит хаос, выразил мнение он.

«Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», — отметил Остин во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

По его словам, действующая администрация во главе с Джо Байденом сделала свой выбор, как и двухпартийная коалиция в Конгрессе.

Ранее Ллойд Остин рассказал, что США с февраля 2022 года выделили более 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине. По его словам, другие западные союзники за этот период передали Украине помощи на 57 миллиардов долларов.

В ноябре в американском военном ведомстве допустили, что США могут включить противопехотные мины в будущие пакеты помощи Украине. В свою очередь, телеканал Sky News сообщил, что противопехотные мины, которые Штаты предоставят Киеву, вряд ли смогут помешать продвижению войск России.