Вяльбе назвала разочарованием года открытие Олимпийских игр-2024

Глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала разочарованием года открытие Олимпиады-2024

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лучшее и худшее событие спортивного года. Ее слова приводит Sport24.

Лучшим событием Вяльбе назвала зимнюю Спартакиаду, добавив, что в России соревнования проходят на самом высоком уровне. «Разочарование года — открытие Олимпийских игр и участие мужчин в женских соревнованиях», — заявила она.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие, которое впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Кроме того, во время соревнований по женскому боксу произошел скандал — в весовой категории до 66 килограммов победителем стала провалившая гендерный тест алжирка Иман Хелиф. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстраняла спортсменку во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Однако Международный олимпийский комитет разрешил ей участвовать в женских соревнованиях.