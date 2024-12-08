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19:33, 8 декабря 2024Спорт

Вяльбе назвала разочарованием года открытие Олимпийских игр-2024

Глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала разочарованием года открытие Олимпиады-2024
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andy Wong / AP

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лучшее и худшее событие спортивного года. Ее слова приводит Sport24.

Лучшим событием Вяльбе назвала зимнюю Спартакиаду, добавив, что в России соревнования проходят на самом высоком уровне. «Разочарование года — открытие Олимпийских игр и участие мужчин в женских соревнованиях», — заявила она.

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27 июля 2024

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие, которое впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Кроме того, во время соревнований по женскому боксу произошел скандал — в весовой категории до 66 килограммов победителем стала провалившая гендерный тест алжирка Иман Хелиф. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстраняла спортсменку во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Однако Международный олимпийский комитет разрешил ей участвовать в женских соревнованиях.

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