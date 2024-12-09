Российский первоклассник упал с крыши школы

В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы

В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы. Инцидент произошел во время прогулки на продленке, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, когда учительница отвлеклась на других детей, шестилетний мальчик залез на крышу хозяйственного помещения на территории российского образовательного учреждения и упал с высоты.

Школьника доставили в больницу. Медики зашили ему голову, а также диагностировали перелом левой лучевой кости.

Мать первоклассника обратилась в прокуратуру и потребовала взыскать со школы компенсацию морального вреда. В итоге учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей, а родителям присудили компенсацию в размере 180 тысяч рублей.

«По результатам проверки руководителю учреждения внесено представление, во исполнение требований которого педагогический состав школы и обучающиеся дополнительно проинструктированы о соблюдении техники безопасности и усилении мер, направленных на охрану жизни и здоровья детей», — добавили в прокуратуре.

Ранее в Самаре школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока. Он ударился головой. Врачи оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

