В российском городе школьник выпал из окна во время урока

В Самаре школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока

В Самаре школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, ЧП произошло в образовательном центре Южный город. До случившегося ученик испачкался чернилами — одноклассники начали смеяться над этим, а сам мальчик переживал, что его будут ругать родители.

Ребенок, предварительно, ударился головой. Врачи оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Других подробностей о состоянии школьника не приводится. Известно, что он вырос в благополучной семье и хорошо учится.

Ранее в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году. Медики оказали ребенку помощь.