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13:45, 14 октября 2024Россия

В российском городе школьник выпал из окна во время урока

В Самаре школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Самаре школьник выпал из окна четвертого этажа во время урока. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, ЧП произошло в образовательном центре Южный город. До случившегося ученик испачкался чернилами — одноклассники начали смеяться над этим, а сам мальчик переживал, что его будут ругать родители.

Ребенок, предварительно, ударился головой. Врачи оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Других подробностей о состоянии школьника не приводится. Известно, что он вырос в благополучной семье и хорошо учится.

Ранее в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году. Медики оказали ребенку помощь.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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