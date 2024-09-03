Школьник выпал из окна российской гимназии во второй учебный день

В Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии

В Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году. Об этом сообщил Telegram-канале Kras Mash.

По данным канала, инцидент произошел в одной из гимназий региона. К месту происшествия вызвали бригаду медиков. О состоянии школьника на данный момент ничего неизвестно.

Как уточняет Kras Mash, директор образовательного учреждения от комментариев отказалась.

В декабре 2023 года 12-летняя россиянка выпала из окна краснодарской школы. Сообщалось, что за несколько минут до инцидента она пообщалась с классной руководительницей.