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11:57, 3 сентября 2024Россия

Школьник выпал из окна российской гимназии во второй учебный день

В Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии во второй учебный день в новом учебном году. Об этом сообщил Telegram-канале Kras Mash.

По данным канала, инцидент произошел в одной из гимназий региона. К месту происшествия вызвали бригаду медиков. О состоянии школьника на данный момент ничего неизвестно.

Как уточняет Kras Mash, директор образовательного учреждения от комментариев отказалась.

В декабре 2023 года 12-летняя россиянка выпала из окна краснодарской школы. Сообщалось, что за несколько минут до инцидента она пообщалась с классной руководительницей.

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      Елена Торубарова
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