12-летняя россиянка выпала из окна школы

Kub Mash: 12-летняя девочка выпала из окна школы в Краснодаре

12-летняя россиянка выпала из окна краснодарской школы №101. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По их данным, за несколько минут до начала урока она пообщалась с классной руководительницей. Пострадавшую госпитализировали.

Авторы поста отмечают, что девочка ходила к психологу и принимала лекарства из-за сильного стресса, который возник в связи с потерей отца. Помимо того, известно, что семья переехала из Крыма. Школьница общительная и учится хорошо. Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток выпал из окна школы и попал в больницу. Инцидент произошел во время перемены. Школьник упал с высоты второго этажа. Мальчика госпитализировали с компрессионным переломом пяти позвонков.

Помимо того, в Москве во время игры ученики частной школы выбросили из окна первого этажа одноклассницу. Медики диагностировали у нее ушибы трех отделов позвоночника.