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08:53, 28 ноября 2023Россия

В Москве одноклассники выбросили девочку из окна школы

В Москве школьники выбросили девочку из окна и повредили ей позвоночник

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Globallookpress.com

В Москве ученики частной школы выбросили одноклассницу из окна. О происшествии в Таганском районе столицы сообщает Telegram-канал Shot.

Все случилось на перемене. По словам пострадавшей школьницы, во время игры кто-то из ребят открыл окно первого этажа и вытолкнул ее на снег.

Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у нее ушибы трех отделов позвоночника. Девочке прописали постельный режим. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее похожий случай произошел в Уфе, где старшеклассники выбросили мальчика из окна. На опубликованной видеозаписи видно, как ребенок начинает плакать после падения в снег. Очевидец происшествия сообщил, что после падения школьник получил серьезный ушиб руки, при этом медиков в школу не вызывали.

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      Алан Босиков
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