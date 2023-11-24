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15:38, 24 ноября 2023Россия

В России старшеклассники выбросили мальчика из окна школы и попали на видео

В Уфе старшеклассники вытолкнули мальчика из окна школы и попали на видео

В одной из уфимских школ старшеклассники выбросили ученика из окна школы. Видеозапись происшествия в образовательном учреждении опубликовал городской портал UTV.

На снятых с улицы кадрах видно группу школьников, стоящих перед открытым окном. Затем один из детей падает на снег и начинает плакать.

По словам собеседника портала, мальчика вытолкнул из окна десятиклассник. Очевидец происшествия сообщил, что после падения школьник получил серьезный ушиб руки, при этом медиков в школу не вызывали.

Директор школы сообщил, что по факту травмирования мальчика начата проверка. «Все ответы будут только тогда, когда мы все выясним», — сказал он.

Ранее в Москве школьница ударила одноклассника скальпелем за то, что он качался на стуле. Перед этим девочка несколько раз просила его прекратить. Когда уговоры не подействовали, она стала колоть мальчика карандашом, а позже – художественным ножом, который забыла сдать на одном из предыдущих уроков.

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      Алан Босиков
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