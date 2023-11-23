В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле

Shot: на западе Москвы школьница на уроке воткнула скальпель в одноклассника

В школе №2025 на улице Большой Очаковской на западе Москвы девочка на уроке литературы воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Семиклассник шалил и ударялся в парту соседки сзади, чем сильно ей мешал и нервировал. На просьбы школьницы перестать мальчик не реагировал. В отместку одноклассница стала колоть его карандашом. Когда и это не принесло результатов, девочка вытащила из пенала художественный нож, который забыла сдать на прошлом уроке, и вонзила его в надоедливого соседа.

Раненый ребенок побежал в медицинский кабинет, оттуда его отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, врачи быстро обработали колото-резаную рану и отправили его домой.

Произошедшим в школе заинтересовались сотрудники столичной полиции. Оперативники выяснят, почему учительница никак не попыталась предотвратить конфликт учащихся.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе 14-летние школьницы избили одноклассницу из-за мальчика.