В Петербурге 14-летний подросток выпал из окна школы во время перемены

В Санкт-Петербурге подросток выпал из окна школы и сломал позвоночник

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток выпал из окна школы и попал в больницу. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, инцидент произошел во время перемены. Школьник упал с высоты второго этажа. Мальчика госпитализировали с компрессионным переломом пяти позвонков. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Причины произошедшего не уточняется.

Ранее в Москве во время игры ученики частной школы выбросили из окна первого этажа одноклассницу. Медики диагностировали у нее ушибы трех отделов позвоночника.

Кроме того, в октябре в Челябинске девочка выпала из окна школы после урока «Разговоры о важном».