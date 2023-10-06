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12:56, 6 октября 2023Россия

Девочка выпала из окна российской школы после «Разговоров о важном»

В Челябинске девочка выпала из окна школы № 73 после «Разговоров о важном»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Челябинске девочка выпала из окна школы № 73, расположенной на Пекинской улице, после урока «Разговоры о важном». Об этом сообщает региональный портал 74.ru.

По данным издания, на перемене россиянка подошла к открытому окну в кабинете, встала на подоконник и сказала рядом стоявшим одноклассникам: «Пока!» Одноклассники восприняли это как шутку, однако когда девочка вышла на карниз, ее нога соскользнула, и она оказалась внизу.

Ее поместили в отделение травматологии с компрессионным переломом позвоночника. Полицейским девочка объяснила, что своим поступком пыталась привлечь внимание других детей.

Инцидентом также заинтересовались представители челябинской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Незадолго до этого в школе на «Разговорах о важном» ему поведали о традиционных ценностях.

Впоследствии ребенка нашли в лесопарке, где он готовился заночевать, укрывшись взятым из дома одеялом. По словам матери, мальчик объявил ей о желании стать отшельником.

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    Анна Щербакова
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