Стало известно о злости демократов на Байдена за самоустранение от руководства

WSJ: демократы злы на Байдена за самоустранение от руководства после выборов

Представители Демократической партии злы из-за того, что президент США Джо Байден отстранился от руководства страной в переходный период. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, уже фактически определяет политику страны, несмотря на то, что до его инаугурации остается еще полтора месяца.

Так, Байден, в отличие от Трампа, не был в Париже, где избранный американский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Помимо этого, Трамп уже фактически обозначает американские приоритеты в сфере торговли и миграции, пишет WSJ.

Ранее советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан оценил процесс передачи власти между главой Белого дома Джо Байденом и избранным американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, координация между приходящей и уходящей администрациями США проходит «профессионально, предметно и, честно говоря, хорошо».