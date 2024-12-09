ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Ровно

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Ровно

Российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровно. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подолья Сергей Лебедев.

«Там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт. Сопротивление сообщает, что удар пришелся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12», — заявил подпольщик.

Он добавил, что в результате удара было уничтожено пять украинских военных, а еще около десяти — ранено.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России в направлении аэродрома Борисполь в Киевской области. По его словам, после взрыва последовала мощная детонация.