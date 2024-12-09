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10:16, 9 декабря 2024Бывший СССР

ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Ровно

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Ровно
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровно. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подолья Сергей Лебедев.

«Там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт. Сопротивление сообщает, что удар пришелся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12», — заявил подпольщик.

Он добавил, что в результате удара было уничтожено пять украинских военных, а еще около десяти — ранено.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России в направлении аэродрома Борисполь в Киевской области. По его словам, после взрыва последовала мощная детонация.

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