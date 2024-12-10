Освистанную и уволенную главу района Курской области проверят на пропаганду ЛГБТ

Освистанную экс-главу Кореневского района Дегтяреву проверят на пропаганду ЛГБТ

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву, которую освистали и уволили после того, как она похвасталась медалью за оборону, проверят на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и организацию проституции. Об этом, публикуя кадры с вечеринки, сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, сотрудников правоохранительных органов заинтересовало заведение Black Angels в Коренево, которое находилось в переделанном здании сельпо в пяти минутах пешком от местной администрации. Стриптиз-клуб принадлежал племяннику Дегтяревой Тимуру Тивелеву. В заведении проходили вечеринки для мужчин и женщин, его пришлось закрыть в августе после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

В соцсетях впоследствии опубликовали кадры с вечеринок, на которых видно голых женщин и мужчин, откровенно танцующих под клубную музыку. Местные утверждают, что после вечеринок в стриптиз-клубе многие пары продолжали общение тет-а-тет, но руководство закрывало на это глаза.

Жители освистали Дегтяреву 14 ноября, когда чиновница на встрече с населением похвасталась медалью за вклад в оборону. Дегтяревой предложил покинуть пост тогдашний губернатор региона Алексей Смирнов прямо на встрече с жителями. По неофициальным данным, она до сих пор не покинула кресло главы района — якобы не написала заявление об увольнении, а лишь объявила о своем уходе, но после инцидента провела два совещания в здании временной администрации.

Дегтярева стала второй главой района Курской области, которая ушла в отставку после вторжения ВСУ. До этого с поста главы Суджанского района Курской области отправили в отставку Александра Богачева. Увольнение чиновника стало одним из первых вопросов на встрече руководства региона с жителями муниципалитета, вынужденными покинуть свои дома из-за вторжения ВСУ. Как заявил позже губернатор, Богачев недостаточно часто общался с населением района.