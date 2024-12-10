Появились подробности о мемориале в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Воробьев: мемориалом на месте теракта в «Крокусе» займется собственник

Созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его цитирует РИА Новости.

«Собственник занимается этим. Это, все-таки, частная собственность», — сказал губернатор.

По его словам, концепция мемориала уже есть. 4 июня Воробьев называл вопрос создания мемориала решенным.Тогда он отметил, что это связано с восстановлением разрушенной части здания, пострадавшей от пожара.

Crocus Group, как сообщалось ранее, планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала. Как отмечали в компании, площадь здания, где находился концертный зал, составляет 400 тысяч квадратных метров.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.