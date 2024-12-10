Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов подорожал до 22 миллионов евро

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов подорожал. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

После июньского обновления стоимость 25-летнего россиянина выросла на два миллиона евро. Теперь она составляет 22 миллиона.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них голкипер оставил свои ворота сухими.

Россиянин перешел в ПСЖ в июне 2024-го. Сумма сделки составила 20 миллионов евро, контракт рассчитан до 2029 года. Трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.