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16:22, 10 декабря 2024Спорт

Сафонов подорожал

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов подорожал до 22 миллионов евро
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов подорожал. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

После июньского обновления стоимость 25-летнего россиянина выросла на два миллиона евро. Теперь она составляет 22 миллиона.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них голкипер оставил свои ворота сухими.

Россиянин перешел в ПСЖ в июне 2024-го. Сумма сделки составила 20 миллионов евро, контракт рассчитан до 2029 года. Трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.

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