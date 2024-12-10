SHAMAN отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным

SHAMAN назвал русским темнокожего военного ВС Габона, исполнившего его песню

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным Вооруженных сил (ВС) Габона. Он опубликовал видео с военнослужащим в Telegram-канале и назвал его русским человеком.

«Родные, кажется, еще на одного русского человека в этом мире стало больше! Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души!», — написал Дронов.

Имя бойца — Джеф Манга. Певец поблагодарил его за выбор песни, а также за любовь к России.

Ранее сообщалось, что SHAMAN подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». По первой заявке он может получить разрешение на производство алкогольной продукции, вторая относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых.