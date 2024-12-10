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04:12, 10 декабря 2024Культура

SHAMAN отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным

SHAMAN назвал русским темнокожего военного ВС Габона, исполнившего его песню
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным Вооруженных сил (ВС) Габона. Он опубликовал видео с военнослужащим в Telegram-канале и назвал его русским человеком.

«Родные, кажется, еще на одного русского человека в этом мире стало больше! Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души!», — написал Дронов.

Имя бойца — Джеф Манга. Певец поблагодарил его за выбор песни, а также за любовь к России.

Ранее сообщалось, что SHAMAN подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». По первой заявке он может получить разрешение на производство алкогольной продукции, вторая относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых.

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