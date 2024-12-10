SHAMAN отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным Вооруженных сил (ВС) Габона. Он опубликовал видео с военнослужащим в Telegram-канале и назвал его русским человеком.
«Родные, кажется, еще на одного русского человека в этом мире стало больше! Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души!», — написал Дронов.
Имя бойца — Джеф Манга. Певец поблагодарил его за выбор песни, а также за любовь к России.
Ранее сообщалось, что SHAMAN подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». По первой заявке он может получить разрешение на производство алкогольной продукции, вторая относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых.