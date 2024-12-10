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11:16, 10 декабря 2024Россия

Украина выпустила ракету по российскому региону

Правительство Курской области заявило о перехвате украинской ракеты над регионом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область с помощью ракеты. Об этом сообщило правительство приграничного региона в Telegram-канале.

«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — говорится в сообщении правительства. В регионе до сообщения об атаке в течение пяти минут действовало предупреждение о ракетной опасности.

Курскую область, где с августа продолжаются бои с ВСУ, 5 декабря по предложению президента России Владимира Путина возглавил Александр Хинштейн. Он сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.

Врио губернатора уже отправил правительство региона в отставку. В Госдуму же внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Хинштейна, который занимал пост авы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

ЖЗЛ
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