В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна

В Госдуму внесли проект о досрочном сложении депутатских полномочий Хинштейна

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хиншейна, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Хинштейн работал депутатом от «Единой России» и занимал пост главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. Хинштейн сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.

Хинштейн уже прибыл в Курскую область и начал работу на посту руководителя. Он рассказал, что из-за нехватки времени принял решение ночевать в своем кабинете. Губернатор уже отправил правительство региона в отставку.