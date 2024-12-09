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12:59, 9 декабря 2024Россия

В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна

В Госдуму внесли проект о досрочном сложении депутатских полномочий Хинштейна
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хиншейна, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Хинштейн работал депутатом от «Единой России» и занимал пост главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. Хинштейн сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.

Хинштейн уже прибыл в Курскую область и начал работу на посту руководителя. Он рассказал, что из-за нехватки времени принял решение ночевать в своем кабинете. Губернатор уже отправил правительство региона в отставку.

ЖЗЛ
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