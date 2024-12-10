В НХЛ раскрыли план празднования рекорда Овечкина

НХЛ прервет матч, когда форвард «Вашингтона» Овечкин забросит рекордную шайбу

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) раскрыли план чествования российского форварда Александра Овечкина, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Как стало известно ранее, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вместе с Гретцки начнут присутствовать на матчах россиянина, когда до рекорда останется пять голов. Когда Овечкин забросит решающую шайбу, матч будет прерван для празднования.

Ранее Гретцки высказался о погоне Овечкина за его рекордом. «Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», — заявил канадец.

Овечкин с 19 ноября восстанавливается после перелома ноги. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.