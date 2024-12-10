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13:24, 10 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала оптимальную частоту смены постельного белья

Дерматовенеролог Андреева призвала менять постельное белье не реже раза в неделю
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Даже самые чистоплотные люди меняют постельное белье от силы раз в две недели, а это чревато негативными последствиями для здоровья, рассказала дерматовенеролог, косметолог, научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им. Н.Ф. Измерова Анна Андреева. Оптимальную частоту смены грязного постельного белья врач назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Даже самая качественная ткань постельного белья со временем накапливает микрочастицы кожи, пот, слюну, выделения из носа, а также пыль, грязь от домашних животных, предупредила доктор. По ее словам, все это провоцирует раздражение и воспаление кожи, а это, в свою очередь, влияет не только на сон, но и на качество жизни в целом.

К тому же в постельном белье всегда живут незаметные глазу пылевые клещи, которые активно размножаются. Чем их больше, тем выше риск аллергии, воспаления и даже заболеваний дыхательных путей. Кроме того, если неделями не стирать наволочки, простыни и пододеяльники, на них начнут появляться грибки и бактерии

Анна Андреевадерматовенеролог

Андреева заявила, что смену постельного белья необходимо проводить не реже раза в неделю, при этом комплект болеющего человека важно менять каждые три-четыре дня. Если же постель рассчитана на двоих, белье подлежит замене дважды в неделю, добавила дерматовенеролог.

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При этом, по словам врача, существует ряд послаблений: в холодное время года микроорганизмы и клещи не так активны, так что хватит и смены комплекта раз в десять дней, отметила Андреева. «Если у вас акне или розацеа, следуйте описанным инструкциям, уделяя особое внимание наволочкам, замена которых должна производиться каждые три дня. Также многое зависит от типа кожи. Людям с сухой и нормальной кожей можно повременить денек-другой с заменой белья, а вот жирная, смешанная и чувствительная кожа требуют частых "переодеваний" кровати», — заключила она.

Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.

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