Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:54, 10 декабря 2024Наука и техника

Xiaomi анонсировала электрокроссовер

Xiaomi представила кроссовер YU7 — второй электромобиль бренда
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала выпуск электрического кроссовера YU7. Об этом заявил глава компании Лей Цзюнь в своем X.

Автомобиль получил длину 4999 миллиметра, ширину 1996 миллиметров и высоту 1600 миллиметров при колесной базе 3000 миллиметра. Снаряженная масса электрокара составляет 2405 килограмм. Это уже второй электрический автомобиль Xiaomi — первым был спорткар Xiaomi SU7, вышедший на рынок в марте.

Модель оснащенаи передним электродвигателем на 220 киловатт и задним на 288 киловатт. Максимальная скорость машины ограничена 253 километрами в час. YU7 имеет тяговый аккумулятор NMC от CATL, его емкость не раскрывается. Кроссовер поступит в продажу в июне-июле 2025 года.

По информации издания CarNewsChina, стоимость нового электрокара будет начинаться с 250 тысяч юаней, или около 3,5 миллиона рублей. Машина будет конкурировать с Tesla Model Y, внедорожник американского производства в Китае продается от 250 тысяч юаней.

В конце ноября Xiaomi пообещала выпустить второй серийный электрокар в продажу в первой половине 2025 года. В компании также рассказали, что занимаются строительством второй очереди завода по производству электромобилей и надеются выпускать по 300 тысяч электрокаров в год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Израиль нанес масштабный удар по провинции в Сирии с российской военной базой

      В Центробанке опровергли борьбу с правительством

      В Кремле высказались об идее убрать Соловецкий камень с Лубянки

      В НАК раскрыли число связанных с незаконным оборотом оружия преступлений

      Россияне рассказали о несбыточных мечтах при выборе квартиры

      Xiaomi анонсировала электрокроссовер

      Россиянам рассказали о мошенничестве с записью голоса начальства

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше