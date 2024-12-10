Xiaomi анонсировала электрокроссовер

Xiaomi представила кроссовер YU7 — второй электромобиль бренда

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала выпуск электрического кроссовера YU7. Об этом заявил глава компании Лей Цзюнь в своем X.

Автомобиль получил длину 4999 миллиметра, ширину 1996 миллиметров и высоту 1600 миллиметров при колесной базе 3000 миллиметра. Снаряженная масса электрокара составляет 2405 килограмм. Это уже второй электрический автомобиль Xiaomi — первым был спорткар Xiaomi SU7, вышедший на рынок в марте.

Модель оснащенаи передним электродвигателем на 220 киловатт и задним на 288 киловатт. Максимальная скорость машины ограничена 253 километрами в час. YU7 имеет тяговый аккумулятор NMC от CATL, его емкость не раскрывается. Кроссовер поступит в продажу в июне-июле 2025 года.

По информации издания CarNewsChina, стоимость нового электрокара будет начинаться с 250 тысяч юаней, или около 3,5 миллиона рублей. Машина будет конкурировать с Tesla Model Y, внедорожник американского производства в Китае продается от 250 тысяч юаней.

В конце ноября Xiaomi пообещала выпустить второй серийный электрокар в продажу в первой половине 2025 года. В компании также рассказали, что занимаются строительством второй очереди завода по производству электромобилей и надеются выпускать по 300 тысяч электрокаров в год.