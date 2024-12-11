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03:59, 11 декабря 2024Спорт

Сафонов окончательно проиграл суд по алиментам

Вратарь Сафонов окончательно проиграл суд за алименты бывшей жене
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вратарь парижского футбольного клуба ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов окончательно проиграл суд по алиментам в пользу своей бывшей жены Анастасии Казачек. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что кассационная жалоба российского голкипера была отклонена. Таким образом, обязанность выплачивать бывшей супруге четверть своих доходов на содержание ребенка. При этом канал подчеркивает, что вопрос о долге в 60 миллионов рублей будет рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось, что 7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу бывшей жены, однако он по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

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