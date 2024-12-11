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14:18, 11 декабря 2024Спорт

В «Акроне» высказались о будущем Дзюбы

Владелец «Акрона» Морозов: по будущему Дзюбы в клубе определимся к весне
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В тольяттинском «Акроне» высказались о будущем форварда команды Артема Дзюбы. Слова владельца клуба Павла Морозова приводит Odds.ru.

Морозов заявил, что не беседовал с Дзюбой на тему продления контракта. «Посмотрим во второй части сезона, каким будет желание Артема. Пока не готов сказать по нашей дальнейшей стратегии. Мы подписали его на год, пусть доиграет, а там будет видно. Думаю, к весне определимся, будем исходить из нашей стратегии», — отметил он.

7 декабря «Акрон» победил «Зенит» со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 40-й минуте отличился экс-нападающий сине-бело-голубых Дзюба.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды 36-летний форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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