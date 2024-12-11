В Дубае при участии России прошла закрытая встреча пяти ядерных государств

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных государств

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных государств, в которой приняла участие Россия. Также на ней присутствовали представители США, Китая, Франции и Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление МИД КНР, которая председательствует в формате ядерной «пятерки».

Отмечается, что заседание состоялось в ОАЭ еще 4 декабря, однако китайское внешнеполитическое ведомство сообщило о ней только 10 декабря. Эта задержка связана с длительным согласованием итогового коммюнике, пояснило издание.

Кроме того, совещательная деятельность ядерной «пятерки» всегда была малопубличной, а с февраля 2022 года стала практически закрытой. Предыдущим председателем формата была Россия, которая информировала о прошедших консультациях крайне ограниченно.

МИД Китая отметил, что в заседании участвовали официальные лица «экспертного уровня». Представители пяти стран провели дискуссию по вопросам ядерных доктрин. «Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», — добавили в ведомстве.

Ядерная «пятерка», созданная по инициативе Великобритании в 2009 году, является единственной площадкой, где стороны регулярно в закрытом режиме обсуждают вопросы международной безопасности.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что дальнейшее сотрудничество Москвы с недружественными западными странами по вопросу ядерного разоружения стало политически неприемлемым.