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06:09, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал провоцирующую снижение потенции распространенную привычку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал провоцирующую снижение потенции распространенную привычку. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Медик заявил, что привычка вести сидячий образ жизни повышает риск развития эректильной дисфункции у мужчин. «Меня всегда удивляют мужчины, которые с таким животом и с одышкой поднимаются на третий этаж, сигарету не выпускают, а потом жалуются», — отметил специалист.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман раскрыли россиянам улучшающую потенцию привычку. Медики заявили, что регулярные походы в баню благотворно влияют на эректильную функцию мужчин.

До этого иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки. Гандельман также раскрыл способ защититься от импотенции. Он призвал мужчин включить в рацион щавель.

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