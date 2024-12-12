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12:57, 12 декабря 2024Мир

Назначенный в обход России спецпред ОБСЕ на Украине будет готовить Киев к вступлению в НАТО. Как ответила Москва?

«Известия»: в ОБСЕ хотят начать подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине чешский дипломат Петр Мареш заявил о намерении начать подготовку Киева к вступлению в Евросоюз и НАТО.

«У нас 24 проекта, которые работают на Украине. Все они востребованы украинской стороной. Моя задача будет координировать эти проекты и подготовить еще один новый. Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями. Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — сказал Мареш «Известиям».

Издание отметило, что подобные действия со стороны союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ. Более того, они ведут к политизации всей структуры.

Спецпредставителя ОБСЕ по Украине назначили в обход России

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что сама должность специального представителя по делам Украины от группы стран, входящих в организацию, появилась без согласования с Москвой, Россия не давала добро на ее образование.

Фото: Lisa Leutner / AP

Решение было принято на последней встрече министров иностранных дел организации на Мальте, которая прошла 5–6 декабря. На эту должность выбрали чешского дипломата Петра Мареша на рабочем ужине, на который были приглашены партнеры Киева — представители 55 из 57 стран ОБСЕ. Отмечается, что на этой встрече отсутствовали делегаты от России и Белоруссии.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что на этом ужине обсуждались вопросы поддержки Украины.

«Значительным успехом для чешской дипломатии стало то, что чешский дипломат Петр Мареш будет выполнять функции специального представителя ОБСЕ по Украине. В последние недели нам удалось провести переговоры и добиться этого назначения, оно было утверждено, и во время ужина его представили другим государствам», — заявил Липавский.

Постпред России при ОБСЕ настаивает на том, что у финского председательства пока нет полномочий на подобные назначения. Российская сторона не видела никаких объявлений о том, что планируется появление такой должности.

Мареш выступил за возобновление миротворческой миссии ОБСЕ на Украине

Наряду с прочим Мареш выступил за возобновление миссии ОБСЕ на Украине. «Миротворческая миссия ОБСЕ должна быть возвращена на Украину. Есть ли другие независимые организации, которые могли бы предложить независимое наблюдение над тем, что происходит? Моя работа, я надеюсь, будет своего рода примером. Если все получится, почему мы не сможем организовать что-то вроде наблюдательной миссии?» — заявил чешский дипломат.

Отмечается, что специальная мониторинговая миссия организации на Украине начала работу в 2014 году и прекратила ее в 2022-м, после начала специальной военной операции (СВО). Российская же сторона выступает против отправки миротворцев.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В МИД РФ назвали планы о подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО углублением раскола

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале планы Мареша о подготовке Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО, заявила, что это грозит углублением раскола на европейском пространстве.

«Это как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что в этой новости «содержится вся суть того, во что превратилась ОБСЕ».

Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии «назначает» некоего человека непонятно кем. И этот квазипредставитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран — участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств — членов ОБСЕ

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

Кроме того, Захарова напомнила, что в аббревиатуре ОБСЕ буквы «Б» и «С» означают «безопасность» и «сотрудничество».

«Так где же они? Такое впечатление, что Запад в припадке "новой нормальности" старается закрепить за ними модернизированную расшифровку: "безумие" и "суицидальность"», — заключила дипломат.

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4 декабря 2024

Путин назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой безопасности России

Еще в 2022 году президент России Владимир Путин назвал возможное принятие Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России.

Российский лидер напомнил, что в 2008 году США настояли на решении, что Украина и Грузия станут членами НАТО. «Еще тогда многие понимали все риски, но были вынуждены смириться с волей старшего брата. Из западных столиц мы получаем сигналы, что этого не произойдет "завтра". Ну не завтра, так послезавтра, что это меняет?» — отметил глава государства.

В ноябре 2024 года на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи Путин задался вопросом, зачем было звать Украину и Грузию в НАТО.

«С какого перепугу Украину и Грузию позвали НАТО, в чем проблема, зачем это надо было делать?» — сказал он.

При этом российский президент подчеркивал, что ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных государств присутствуют в этой стране уже давно.

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