Безопасность использования интернета Starlink в самолете оценили

Интернет Starlink начали использовать в авиации без разрешения

Корпорация SpaceX сняла с себя ответственность за использование спутникового интернета Starlink в авиации. Об этом сообщает издание PCMag.

Журналисты обратили внимание, что SpaceX обновила пользовательское соглашение на сайте Starlink, отметив, что их терминалы Starlink Mini можно использовать в самолетах и на прочем воздушном транспорте. Однако в США компания еще не получила разрешение Федерального агентства гражданской авиации (FAA), поэтому предлагает использовать сервис под ответственность абонентов.

«Ответственность за определение оптимального, безопасного и не мешающего эксплуатации самолета положения и установки антенны лежит на операторе воздушного судна», — говорится в договоре. Журналисты PCMag объяснили, что без разрешения терминалы Starlink можно использовать только на небольших самолетах — клиенты должны сами оценивать риски. Также они заметили, что сервисом уже начали пользоваться в малой авиации.

Для самолетов, передвигающихся со скоростью до 190 километров в час, в Starlink предложили стартовый тариф Roam. Доступ с 50 гигабайтами трафика стоит 50 долларов в месяц, безлимит — 165 долларов. Если воздушное судно передвигается со скоростью выше 190 километров в час, то пользователю придется оформить тарифный план стоимостью 2000 долларов.

Ранее специалисты сервиса Cloudflare заявили, что спутниковая сеть Starlink нарастила объемы интернет-трафика в 3,3 раза в 2024 году. Сервис корпорации Илона Маска продолжает оставаться ведущим провайдером услуг спутникового интернета в мире.