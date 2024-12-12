В Дубае при участии России прошла встреча «ядерной пятерки». Что обсудили страны за закрытыми дверями?

В Дубае при участии России прошла встреча пяти ядерных государств

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных государств, в которой приняла участие Россия. Также на ней присутствовали представители США, Китая, Франции и Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление МИД Китайской народной республики, которая председательствует в формате ядерной «пятерки».

Заседание состоялось в ОАЭ еще 4 декабря, однако китайское внешнеполитическое ведомство сообщило о ней только 10 декабря. Эта задержка связана с длительным согласованием итогового коммюнике, пояснило издание.

МИД Китая отметил, что в заседании участвовали официальные лица «экспертного уровня». Представители пяти стран провели дискуссию по вопросам ядерных доктрин.

Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов МИД КНР

Ядерная «пятерка», созданная по инициативе Великобритании в 2009 году, является единственной площадкой, где стороны регулярно в закрытом режиме обсуждают вопросы международной безопасности.

До Китая в «пятерке» председательствовала Россия

Совещательная деятельность ядерной «пятерки» всегда была малопубличной, а с февраля 2022 года стала практически закрытой. Предыдущим председателем формата была Россия, которая информировала о прошедших консультациях крайне ограниченно.

Последняя в рамках годового председательства России закрытая встреча делегаций прошла в конце июля в Женеве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Ъ» отмечала, что этот совещательный механизм находится не в лучшей форме.

С учетом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами вряд ли кого-то удивит тот факт, что «пятерка» находится, мягко говоря, не в лучшей форме Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что Москва в ходе председательства решила основную задачу — поддержала формат на плаву.

Россия в формате «пятерки» доносит Западу озабоченности в сфере безопасности

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в комментарии «Ъ» отметил, что для России в современных геополитических условиях формат «пятерки» является прежде всего важным каналом, чтобы донести другим ядерным государствам свои озабоченности относительно стратегических рисков во время конфликта на Украине. Также Москва демонстрирует свои изменения в ядерной доктрине, спровоцированные эскалационными шагами США и западных стран.

Вероятно, именно об этом со стороны российских дипломатов шел разговор на встрече в Дубае, состоявшейся в рамках председательства Китая в ядерной «пятерке» Антон Хлопков директор Центра энергетики и безопасности

В конце ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Тем самым он расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.

10 декабря глава государства подчеркнул, что Россия не ужесточает документ, а совершенствует. По его словам, достаточное количество современных систем оружия способно поставить на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия.

