В России заявили о необходимости послать США еще один сигнал «Орешником»

Сенатор Долгов: России придется послать США еще один сигнал «Орешником»

России придется послать еще один сигнал «Орешником», так как первый удар этим видом вооружения «ничему не научил американцев». О необходимости второго удара заявил российский сенатор Константин Долгов, его слова приводит «Взгляд».

По словам Долгова, «Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта, однако в США недостаточно четко поняли послание первого удара.

«Я думаю, нам придется еще раз отправить сигнал. Судя по всему, первый удар "Орешником" ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно», — заявил политик.

21 ноября российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия ударила «Орешником» по объекту военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, атака была произведена в ответ на запуск Киевом дальнобойных западных ракет для атак вглубь российской территории. Тем не менее атаки по территории России снарядами ATACMS продолжились.