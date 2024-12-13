Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

FSNN: несколько Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — сообщают корреспонденты Free Syria News Network (FSNN). Других подробностей не приводится, но приземление одного из российских воздушных судов попало на видео.

Кроме того, появились видео, снятые в районе Хомса, на которых запечатлена колонна из более чем 100 транспортных средств Российской армии, движущаяся в западном направлении. Авторы Telegram-канала «Военные обозреватель», опубликовавшего несколько таких роликов, предположили, что это говорит о том, что достигнута договоренность об эвакуации российских военных, заблокированных боевиками на объектах за пределами Тартуса и Хмеймима.

Ранее российские военные покинули базу на севере Сирии

До этого стало известно, что российские войска покинули базы, расположенные на севере Сирии. Речь идет о двух военных объектах в населенных пунктах Манбидж и Кобани. Первая база изначально принадлежала американским военным, однако после их ухода в 2019 году объект заняли Вооруженные силы РФ. Российские солдаты использовали его в качестве перевалочного пункта при патрулировании территорий.

База в городе Кобани при этом была задействована для мониторинга соглашения о прекращении огня на турецко-сирийской границе. Российские военные были размещены на объекте в рамках договоренности, заключенной между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте 2020 года.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Кремле рассказали о контактах Москвы с новым правительством Сирии

Ранее стало известно, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении военных баз Хмеймим и Тартус в Сирии. Как сообщили источники Bloomberg, у Москвы есть «неформальное понимание» с исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) о том, что российские силы могут остаться на сирийских базах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российское правительство контактирует с новыми властями Сирии.

Вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии носят первостепенное значение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он также напомнил, что ранее сирийские оппозиционеры дали собственные гарантии безопасности не только российским военным базам, но и всем дипломатическим учреждениям РФ на территории страны.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

10 декабря газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков сообщила, что на данный момент признаков вывода российских сил с баз в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии не наблюдается и военное присутствие сохраняется на прежнем уровне. Как отмечают авторы, данные объекты имеют ключевое значение для России. В частности, авиабаза Хмеймим использовалась для ударов по сирийским террористическим группировкам. Также она применялась для расширения военного присутствия Москвы в странах Африки.

В Сирии заявили о необходимости проведения референдума об иностранном присутствии в стране

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы и американская сторона не имеет каких-либо данных по этому вопросу. При этом он добавил, что США не в курсе планов пришедших к власти в Сирии сил и не знают их позицию по российскому военному присутствию.

Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов Мэттью Миллер руководитель пресс-службы Госдепа США

Солидарен с Миллером и сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра. Он выразил мнение, что вопрос о любом иностранном присутствии, в том числе о нахождении российских баз в Сирии, должен решаться на референдуме.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Любое несирийское военное присутствие на территории республики должно быть одобрено народом Сирии в ходе референдума, который будет проводиться после завершения переходного периода. (...) Результаты референдума покажут, согласны ли сирийцы с нахождением российских военных баз или любых других баз разных государств в Сирии», — отметил политик.

По словам Сабры, для Сирии «первоочередными задачами стоят безопасность и политическая стабильность в стране», только после достижения которых будет обсуждаться вопрос об иностранном военном присутствии в республике.