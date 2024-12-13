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01:05, 13 декабря 2024Спорт

На матче киевского «Динамо» в Лиге Европы появился флаг ДНР

Фанаты «Реал Сосьедад» принесли флаг ДНР на матч с киевским «Динамо» в ЛЕ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent West / Reuters

Болельщики испанского «Реал Сосьедад» принесли флаг Донецкой народной республики (ДНР) на матч основного этапа Лиги Европы против киевского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во время празднования одного из голов в ворота украинского клуба несколько фанатов «Сосьедада» размахивали флагом ДНР. В испанской команде выступает российский футболист Арсен Захарян.

Игра завершилась разгромной победой «Сосьедада» со счетом 3:0. Данное поражение стало для «Динамо» шестым подряд в турнире, команда идет на последнем, 36-м месте с нулем очков. Захарян пропустил матч из-за травмы.

17 октября Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. В нынешнем сезоне россиянин пока не выходил на поле.

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