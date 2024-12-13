На матче киевского «Динамо» в Лиге Европы появился флаг ДНР

Фанаты «Реал Сосьедад» принесли флаг ДНР на матч с киевским «Динамо» в ЛЕ

Болельщики испанского «Реал Сосьедад» принесли флаг Донецкой народной республики (ДНР) на матч основного этапа Лиги Европы против киевского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во время празднования одного из голов в ворота украинского клуба несколько фанатов «Сосьедада» размахивали флагом ДНР. В испанской команде выступает российский футболист Арсен Захарян.

Игра завершилась разгромной победой «Сосьедада» со счетом 3:0. Данное поражение стало для «Динамо» шестым подряд в турнире, команда идет на последнем, 36-м месте с нулем очков. Захарян пропустил матч из-за травмы.

17 октября Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. В нынешнем сезоне россиянин пока не выходил на поле.