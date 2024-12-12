«Реал Сосьедад» без Захаряна нанес киевскому «Динамо» шестое поражение в ЛЕ подряд

«Реал Сосьедад» нанес киевскому «Динамо» шестое поражение в Лиге Европы подряд

Испанский «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл киевское «Динамо» в матче шестого тура общего этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 12 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Микель Оярсабаль, еще один мяч забил Шеральдо Бекер. Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после травмы и не принимал участия в матче.

«Реал Сосьедад» нанес киевскому «Динамо» шестое поражение подряд. Украинский клуб не набрал ни одного очка и замыкает турнирную таблицу с 15 пропущенными мячами и одним забитым голом. Испанцы с 10 очками находятся на 12-й позиции.

17 октября Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. В нынешнем сезоне россиянин пока не выходил на поле.