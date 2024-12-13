Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой в Люксембурге

Бывший спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой в Люксембурге. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Подробности происшествия не раскрываются. Также неизвестно, о какой травме идет речь. Отмечается, что в Люксембурге Пелоси находилась с рабочим визитом.

Ранее Пелоси объяснила причины провала своей соратницы Камалы Харрис на выборах. По ее словам, действующему лидеру государства Джо Байдену следовало выйти из президентской гонки еще раньше.

В августе Пелоси оценила свой первый визит на Украину. По ее словам, политик думала, что могла умереть, настолько это было опасно. Политик посетила Киев в мае 2022 года. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил США за поддержку.