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21:29, 13 декабря 2024Мир

Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой

Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой в Люксембурге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Бывший спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой в Люксембурге. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Подробности происшествия не раскрываются. Также неизвестно, о какой травме идет речь. Отмечается, что в Люксембурге Пелоси находилась с рабочим визитом.

Ранее Пелоси объяснила причины провала своей соратницы Камалы Харрис на выборах. По ее словам, действующему лидеру государства Джо Байдену следовало выйти из президентской гонки еще раньше.

В августе Пелоси оценила свой первый визит на Украину. По ее словам, политик думала, что могла умереть, настолько это было опасно. Политик посетила Киев в мае 2022 года. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил США за поддержку.

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