Олимпийский чемпион из Белгорода оценил предложение Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Тетюхин: в Белгороде не поддерживают идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Олимпийский чемпион по волейболу и генеральный директор белгородского клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин на YouTube-канале Виктора Кравченко оценил предложение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон.

По словам экс-спортсмена, проживающего в Белгороде, в городе никто не поддерживает идею президента ФЛГР. «Тут все хотят, чтобы быстрее все закончилось. У людей, которые здесь не живут, нет понимания, что происходит. Если бы человек чуть больше бы окунулся в происходящее, такого бы не говорил», — заявил Тетюхин.

Вяльбе высказалась 28 сентября. Она предположила, что после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится. Позже функционер отметила, что не собирается оправдываться за свои слова.

В августе этого года Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде. «По-разному, по-разному… Бегаем в подвалы. На улице есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся», — отметил бывший волейболист.