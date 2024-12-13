На Украине сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги

В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает ТСН в своем Telegram-канале.

«В Киевской области слышны взрывы», — сказано в публикации.

Ранее взрыв произошел в Киеве. Украинские Воздушные силы призывали жителей столицы оставаться в укрытиях. 13 декабря на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога. Военнослужащие РФ наносят массированный удар по объектам на Украине.

Министр энергетики страны Герман Галущенко назвал цель атаки. По его словам, ей стала украинская энергетика.