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10:52, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Киевской области прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Lviv region / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает ТСН в своем Telegram-канале.

«В Киевской области слышны взрывы», — сказано в публикации.

Ранее взрыв произошел в Киеве. Украинские Воздушные силы призывали жителей столицы оставаться в укрытиях. 13 декабря на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога. Военнослужащие РФ наносят массированный удар по объектам на Украине.

Министр энергетики страны Герман Галущенко назвал цель атаки. По его словам, ей стала украинская энергетика.

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