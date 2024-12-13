В Киеве раздался взрыв

На Украине сообщили о взрыве в Киеве

В украинской столице — Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также призвали жителей города оставаться в укрытиях.

13 декабря на всей украинской территории действует воздушная тревога. Российские войска наносят массированный ракетный удар по объектам. Как сообщалось, военные РФ запустили 120 ракет. Минэнерго Украины назвало целью атаки энергетику страны.

Взрывы произошли в Одессе, Киевской области, пригороде Харькова и других украинских регионах.