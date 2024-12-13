Женщина лишилась пальцев из-за неправильного диагноза

Жительница Великобритании Браун лишилась пальцев из-за неправильного диагноза

Жительница Великобритании по имени Катрина Браун обратилась к врачам с жалобами на сильную слабость и боль в конечностях, однако ей неправильно поставили диагноз, из-за чего она в итоге лишилась пальцев. Историю женщины опубликовало издание Manchester Evening News (MEN).

Когда Браун был 21 год, ей диагностировали болезнь Рейно, при которой кровеносные сосуды сужаются и в конечности не поступает достаточно крови. У нее часто бывали приступы слабости, которые с возрастом усилились. Также со временем у нее появились проблемы с глотанием и непроходящая боль в конечностях и суставах. Браун обращалась к нескольким врачам, но они списывали ее жалобы на болезнь Рейно или непереносимость лактозы.

Через пять лет после того, как она впервые обратилась к врачу, ей поставили диагноз «склеродермия». Браун тщательно изучала научные работы о своей болезни и обнаружила, что ей поможет пересадка стволовых клеток. Она обратилась в больницы в Великобритании и в США, но ей отказали, так как болезнь была в запущенной стадии.

Браун все-таки удалось добиться пересадки стволовых клеток, после чего болезнь отступила. Однако из-за повреждения сосудов руки женщине пришлось ампутировать пальцы. Британка добавила, что, несмотря на все пройденные трудности, она рада, что осталась жива и может работать. Она также призвала людей с тяжелыми заболеваниями быть настойчивыми и отстаивать свои интересы.

Ранее стала известна история 55-летней жительницы Лондона Суны Кылыч, у которой лечение от одного вида рака спровоцировало развитие другого, более агрессивного рака. Химиотерапия, назначенная против рака груди, стала причиной появления рака крови.