Стало известно об интересе «Манчестер Сити» к Погба

The Independent: «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Погба

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием французского футболиста Поля Погба. Об интересе английского клуба к полузащитнику стало известно The Independent.

По информации источника, 31-летний футболист сомневается на счет того, стоит ли ему возвращаться в Англию. Ранее Погба выступал за «Манчестер Юнайтед», однако он неоднозначно оценивает этот опыт. Отмечается, что хавбек предпочел бы продолжить карьеру в чемпионате Франции, Италии или Германии.

Ранее Погба был дисквалифицирован за допинг. В пробе, взятой у француза 20 августа 2023 года после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

Позднее Погба успешно оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) четырехлетнее отстранение — срок наказания был сокращен до 18 месяцев. Таким образом, футболист сможет вернуться на поле в марте 2025-го.