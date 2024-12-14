Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Майнц
2:1
Завершен
Бавария
Германия — Бундеслига|14-й тур
Арсенал
0:0
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Марсель
1:1
Завершен
Лилль
Франция — Лига 1|15-й тур
Ювентус
1:0
2-й тайм
live
Венеция
Италия — Серия А|16-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:31, 14 декабря 2024Спорт

Стало известно об интересе «Манчестер Сити» к Погба

The Independent: «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Погба
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием французского футболиста Поля Погба. Об интересе английского клуба к полузащитнику стало известно The Independent.

По информации источника, 31-летний футболист сомневается на счет того, стоит ли ему возвращаться в Англию. Ранее Погба выступал за «Манчестер Юнайтед», однако он неоднозначно оценивает этот опыт. Отмечается, что хавбек предпочел бы продолжить карьеру в чемпионате Франции, Италии или Германии.

Ранее Погба был дисквалифицирован за допинг. В пробе, взятой у француза 20 августа 2023 года после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

Позднее Погба успешно оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) четырехлетнее отстранение — срок наказания был сокращен до 18 месяцев. Таким образом, футболист сможет вернуться на поле в марте 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Давно просятся в Россию». Медведев заявил о возможном появлении новых регионов в составе страны

      Трамп назначит главу Truth Social председателем президентского совета по разведке

      В Орловской области потушили вспыхнувший после атаки украинских дронов пожар

      Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США

      Стало известно об интересе «Манчестер Сити» к Погба

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      Четыре человека погибли при стрельбе на севере Франции

      Один человек погиб при стрельбе на военной базе США

      На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепре

      В США обнаружили неопознанные дроны вблизи ряда городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше