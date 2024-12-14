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16:53, 14 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии выбрали нового президента. Главой государства стал бывший футболист. Он был единственным кандидатом на выборах

Президентом Грузии избрали бывшего футболиста Кавелашвили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: AP

14 декабря в Грузии прошли выборы президента страны. Новым главой государства стал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший игрок российского футбольного клуба из Владикавказа «Алания» и экс-депутат Михаил Кавелашвили.

Он был единственным в бюллетени. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, за 53-летнего Кавелашвили проголосовали 224 из 300 человек.

Выборы шестого президента страны проходили по новой схеме. Впервые главу государства избирали не прямым голосованием граждане страны, а избирательная коллегия из 300 человек. Половина выборщиков была из парламента Грузии, а другая — из числа представителей регионов страны. Также в нее вошли члены высших представительных органов Абхазской автономной республики, избранные 30 лет назад.

Ираклий Кобахидзе (слева), Бидзина Иванишвили и Михаил Кавелашвили

Ираклий Кобахидзе (слева), Бидзина Иванишвили и Михаил Кавелашвили

Фото: AP

Заседание избирательной коллегии по выбору президента началось в 09:00 по местному времени (08:00 мск), а уже к 11:30 (10:30 мск) выборы признали состоявшимися, так как на тот момент в процессе голосования приняли участие более половины членов коллегии выборщиков.

Что ждет Грузию при новом президенте?

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказался о будущем Грузии после избрания Кавелашвили новым главой государства. По словам политолога, процесс евроинтеграции государства замедлится, возможно, даже вызовет санкции.

Он также отметил, что, несмотря на острую политическую обстановку в стране, Кавелашвили вступит в должность.

Он набрал необходимое большинство выборщиков, несмотря на бойкот оппозиционных партий, и, по сути, становится новым президентом Грузии. Согласится ли [нынешний президент Саломе] Зурабишвили передавать мандат в соответствии с установившимися традициями и правилами, вопрос открытый, потому что она занимала негативную позицию и считала, что эти выборы носят незаконный характер. Но на самом деле, я думаю, этого недостаточно, чтобы сорвать вступление в должность нового президента

Николай Топорнинполитолог

Также Топорнин напомнил, что пост президента в Грузии носит больше церемониально-протокольный характер. У главы государства нет достаточных полномочий для реального управления, добавил он.

Зурабишвили назвала пародией выборы ее преемника

Действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы шестого президента Грузии — это провокация правящей партии «Грузинская мечта», а не демократическая законная процедура.

Фото: AP

«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», — заявила политик.

По ее словам, эти выборы являются оскорблением грузинского народа, поскольку проведены в якобы нелегитимном парламенте.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Кавелашвили с избранием президентом и заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост. «Могу лишь выразить ей сочувствие», — добавил он, указав, что «у Грузии на протяжении 20 лет не было «патриота и психически и психологически уравновешенного» лидера.

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